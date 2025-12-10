Переговори щодо припинення війни Росії в Україні передбачають три документи: мирний план, гарантії безпеки та план економічного відновлення.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на заяву неназваного українського посадовця.

Що передбачають переговори про припинення війни

Як зазначив оглядач видання Девід Ігнатіус, мир в Україні повинен мати такий вигляд:

суверенна держава;

її кордони захищені міжнародними гарантіями безпеки;

є частиною Європейського Союзу;

відновлює економіку за допомогою великих інвестицій зі США та Європи.

Посилаючись на низку неназваних американських та українських чиновників, оглядач стверджує, що Україна має вступити до Європейського Союзу в 2027 році, відповідно до певної домовленості.

Як зазначається, такий швидкий вступ турбує деякі держави ЄС. Але адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що зможе подолати опір Угорщини, яка не хоче членства України в ЄС.

– Членство сприятиме торгівлі та інвестиціям. Але, мабуть, найважливіше те, що це змусить Україну контролювати свою згубну культуру корупції в державних підприємствах. Швидке членство Києва в ЄС виглядає для мене як перемога, – вважає оглядач.

На його думку, США мають надати гарантії безпеки для України, подібні до статті 5 НАТО щодо колективної оборони, якщо Росія знову почне вторгнення. Він зазначив, що Україна хоче підписання такої угоди з боку США та ратифікації її у Конгресі, а країни Європи мають підписати окремі гарантії безпеки.

Водночас має бути передбачено, що суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето.

Чи буде обмеження ЗСУ і що чекає на Донеччину

Проте дотепер триває обговорення делікатних питань, серед яких – обмеження Збройних сил України. Крім цього, можливе створення демілітаризованої зони вздовж усієї лінії припинення вогню від Донецької області до міст Запоріжжя та Херсон, за якою важке озброєння буде заборонено.

Згідно з планом, ця лінія нібито перебуватиме під ретельним контролем, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Кореї.

– Обмін територіями є невіддільною частиною угоди, але Україна та США досі торгуються про те, як будуть проведені межі. Росія вимагає від України відмовитися від приблизно 25% Донецької області, які вона все ще утримує. Американські перемовники спробували різні формули, щоб зробити цю поступку більш прийнятною для Зеленського. Одним зі способів врегулювати це питання є корейська модель, – йдеться у матеріалі.

Також оглядач зазначив, що матеріали перемовин передбачають виведення з-під російської окупації найбільшої в Європі – Запорізької атомної електростанції, розташованої в захопленому Енергодарі.

У матеріалі зазначено, що на переговорах обговорюється можливість передавання контролю над об’єктом США, що подобається деяким українським чиновникам як гарантія стійкості проти російської агресії.

Яким буде економічне відновлення України

Адміністрація Білого дому має намір стимулювати інвестиції та економічне зростання в Україні, плануючи використати для цього, зокрема, понад $200 млрд заморожених російських активів, що зберігаються в Європі.

Представники Трампа вже висунули пропозицію про виділення Україні $100 млрд із цих активів як репарації, проте цю суму потенційно можна збільшити.

Крім того, американські чиновники обговорюють з CEO BlackRock Ларрі Фінком відродження плану створення Фонду розвитку України, який разом зі Світовим банком має залучити $400 млрд для реконструкції.

На думку оглядача, безумовно, Трамп хоче аналогічних інвестиційних та реконструкційних ініціатив для Росії.

Оглядач вважає, що Трампу не слід наполягати на принципі “зараз або ніколи”, оскільки така тактика може залишити його без результату, а війна ризикує перейти у більш руйнівну стадію.

