На Славянском направлении напряженной остается ситуация в районе Северска Донецкой области. Однако российские фейки о якобы захвате города врагом не соответствуют действительности.

Об этом сообщили Оперативное командование Восток, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Ситуация в Северске на 10 декабря

Вражеские Telegram-каналы распространили сообщение о якобы захвате Северска в Донецкой области российскими военными, заявили в Центре противодействия дезинформации.

Однако там отмечают, что выдавать желаемое за действительное — это типичный способ российской пропаганды для создания иллюзии успехов армии РФ и деморализации Сил обороны Украины.

— Пользуясь погодными условиями, враг пытается проникнуть в город небольшими штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах, — сообщили в ОК Восток.

Как отмечается, оккупанты пытаются установить в городской застройке российские флаги для создания пропагандистской картинки, однако для армии РФ это заканчивается только потерями.

По информации украинских военных, артиллерийские подразделения и ударные БпЛА Сил обороны привлечены для нанесения огневого поражения врагу.

Всего в зоне ответственности ОВ Восток в течение суток Россия продолжает нести наибольшие потери — 372 оккупанта за прошедшие сутки. Уничтожено 827 БпЛА различных типов, 49 единиц другого вооружения и техники, говорится в сообщении.

В Оперативном командовании Восток объяснили, что Силы обороны сосредоточены не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 31 расчет российских БпЛА.

В то же время украинские подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1118 огневых задач.

Ситуация на Покровском направлении на 10 декабря

На Покровском направлении украинские защитники остановили 48 штурмовых действий армии России в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Червоный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия, в сторону Новоподгородного и Новопавловки, сообщает Оперативное командование Восток.

По предварительной информации, 9 декабря там обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили два автомобиля, шесть мотоциклов, два наземных роботизированных комплекса, семь беспилотных летательных аппаратов, три единицы специальной техники, два укрытия личного состава и 13 укрытий для личного состава армии РФ.

Как отметили в ОК Восток, оборона Покровска продолжается, а воины ВСУ контролируют на севере города почти 13 кв. км. В настоящее время продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация оккупантов в городской застройке.

В то же время в районе Мирнограда ситуация остается сложной, однако украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать рубежи, подчеркнули в ОК Восток.

По данным украинских военных, армия РФ ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств.

Кроме этого, продолжается организация дополнительных логистических путей в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

