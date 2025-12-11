Агенты российского ГРУ собирали данные для ударов по ТЭС и ГЭС в Киевской области — СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух агентов российской военной разведки ГРУ, причастных к подготовке воздушных атак по Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
СБУ сорвала российские теракты на ТЭС и ГЭС в Киевской области
По информации СБУ, агентами оказались двое безработных мужчин — 19 и 21 года — из Одесской и Хмельницкой областей.
Оба вышли на российских кураторов через телеграмм-каналы, где искали «легкий заработок».
После дистанционной вербовки их “отрядили” в Киев и прилегающие районы для корректировки новой волны ракетных и дроновых атак.
По данным следствия, фигуранты работали отдельно, чтобы снизить риск разоблачения.
Они обходили территории вблизи энергетических объектов, фиксировали их координаты и оценивали состояние после предыдущих российских ударов.
Кроме того, во время разведок агенты фотографировали блокпосты и наносили их геолокации на карты, чтобы передать врагу пути обхода и логистику обороны.
Киберспециалисты СБУ задержали агентов в столице во время очередной дорозведки потенциальных целей.
Во время обысков у них изъяли телефоны с анонимными чатами, через которые они получали инструкции от российского ГРУ.
Все собранные данные подтвердили их причастность к деятельности в ущерб Украине.
В настоящее время обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Они взяты под стражу без возможности внесения залога.
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.