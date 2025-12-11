Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух агентов российской военной разведки ГРУ, причастных к подготовке воздушных атак по Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ сорвала российские теракты на ТЭС и ГЭС в Киевской области

По информации СБУ, агентами оказались двое безработных мужчин — 19 и 21 года — из Одесской и Хмельницкой областей.

Оба вышли на российских кураторов через телеграмм-каналы, где искали «легкий заработок».

После дистанционной вербовки их “отрядили” в Киев и прилегающие районы для корректировки новой волны ракетных и дроновых атак.

По данным следствия, фигуранты работали отдельно, чтобы снизить риск разоблачения.

Они обходили территории вблизи энергетических объектов, фиксировали их координаты и оценивали состояние после предыдущих российских ударов.

Кроме того, во время разведок агенты фотографировали блокпосты и наносили их геолокации на карты, чтобы передать врагу пути обхода и логистику обороны.

Киберспециалисты СБУ задержали агентов в столице во время очередной дорозведки потенциальных целей.

Во время обысков у них изъяли телефоны с анонимными чатами, через которые они получали инструкции от российского ГРУ.

Все собранные данные подтвердили их причастность к деятельности в ущерб Украине.

В настоящее время обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Они взяты под стражу без возможности внесения залога.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

