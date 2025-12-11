Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения.

Об этом по состоянию на 08:00 11 декабря сообщили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты нанесли 38 авиационных ударов, сбросили 94 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, осуществили 3607 обстрелов, в том числе 130 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3622 дронов-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 11 декабря 2025

Ситуация в Украине по состоянию на 11 декабря 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. Противник осуществил 98 обстрелов, в том числе три – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Двуречанское и в сторону Синельниково, Обуховки, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Чернещина, Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения, в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 23 атаки вблизи Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Разино, Новоэкономичное, Зверовое, Котлыно, Удачное, Новониколаевка и в сторону Софиевки, Кучерового Яра, Нового Шахового, Нового Донбасса, Ивановки, Родинского, Сухецкого, Червоного Лимана, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки, Филии.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 22 атаки в районах населенных пунктов Вороне, Степовое, Успеновка и в сторону Ивановки, Новоселовки, Сосновки, Зеленого Гая, Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районе населенного пункта Солодкое и в сторону Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг девять раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери РФ на 11 декабря 2025 года

личного состава / personnel – около 1 185 080 (+1 460) человек / persons

танков / tanks – 11 404 (+0) ед.

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 699 (+7) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 34 992 (+23) ед.

РСЗО / MLRS – 1 564 (+1) ед.

средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 253 (+0) ед.

самолетов / aircraft – 431 (+0) ед.

вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 89 148 (+82) ед.

крылатые ракеты / cruise missiles – 4 058 (+0) ед.

корабли / катера / warships / boats – 28 (+0) ед.

подводные лодки / submarines – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 69 507 (+157) ед.

специальная техника / special equipment – 4 022 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 387-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

