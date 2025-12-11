Карта боевых действий на 11 декабря 2025 года – ситуация на фронте
Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения.
Об этом по состоянию на 08:00 11 декабря сообщили в Генштабе ВСУ.
Российские оккупанты нанесли 38 авиационных ударов, сбросили 94 управляемые авиабомбы.
Кроме этого, осуществили 3607 обстрелов, в том числе 130 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3622 дронов-камикадзе.
Карта боевых действий в Украине на 11 декабря 2025
Ситуация в Украине по состоянию на 11 декабря 2025 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. Противник осуществил 98 обстрелов, в том числе три – из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Двуречанское и в сторону Синельниково, Обуховки, Кутьковки.
На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Чернещина, Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.
На Краматорском направлении произошло два боестолкновения, в направлении Миньковки.
На Константиновском направлении враг осуществил 23 атаки вблизи Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Разино, Новоэкономичное, Зверовое, Котлыно, Удачное, Новониколаевка и в сторону Софиевки, Кучерового Яра, Нового Шахового, Нового Донбасса, Ивановки, Родинского, Сухецкого, Червоного Лимана, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки, Филии.
На Александровском направлении противник вчера осуществил 22 атаки в районах населенных пунктов Вороне, Степовое, Успеновка и в сторону Ивановки, Новоселовки, Сосновки, Зеленого Гая, Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районе населенного пункта Солодкое и в сторону Зеленого и Гуляйполя.
На Ореховском направлении враг девять раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Потери РФ на 11 декабря 2025 года
- личного состава / personnel – около 1 185 080 (+1 460) человек / persons
- танков / tanks – 11 404 (+0) ед.
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 699 (+7) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 34 992 (+23) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 564 (+1) ед.
- средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 253 (+0) ед.
- самолетов / aircraft – 431 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 89 148 (+82) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles – 4 058 (+0) ед.
- корабли / катера / warships / boats – 28 (+0) ед.
- подводные лодки / submarines – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 69 507 (+157) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 022 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 387-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.