Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнень.

Про це станом на 08:00 11 грудня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти завдали 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби.

Крім цього, здійснили 3607 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3622 дронів-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 11 грудня 2025

Ситуація в Україні станом на 11 грудня 2025

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник здійснив 98 обстрілів, зокрема три – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Синельникового, Обухівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення, в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Вороне, Степове, Успенівка та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 11 грудня 2025 року

особового складу / personnel – близько 1 185 080 (+1 460) осіб / persons

танків / tanks – 11 404 (+0) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 699 (+7) од.

артилерійських систем / artillery systems – 34 992 (+23) од.

РСЗВ / MLRS – 1 564 (+1) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 253 (+0) од.

літаків / aircraft – 431 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 89 148 (+82) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 058 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 69 507 (+157) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 022 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 387-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

