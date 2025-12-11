11 декабря во Львове состоялась 14 сессия Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. По ее результатам сопредседатели Ассамблеи — вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк и госпожа вице-маршалок польского Сейма Моника Велиховская — подписали Совместную декларацию.

Во Львове прошла 14 сессия Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша

Как сообщает пресс-служба Елены Кондратюк, участие в работе сессии приняли украинские и польские депутаты, члены правительства двух стран. Темой заседания стали безопасность в регионе и совместные усилия стран по поддержке вступления Украины в ЕС.

Как сообщила Елена Кондратюк, ключевыми пунктами Декларации является то, что Польша выступает за открытие для Украины переговоров по вступлению в ЕС и создание Специального трибунала по преступлениям России.

Также зафиксирована необходимость продолжения поисковых и эксгумационных робот и борьбы с дезинформацией, которую Россия распространяет с целью посеять недоверие между украинцами и поляками.

— Сегодня мы снова подтвердили общую позицию: никаких уступок российской агрессии, совместная работа по укреплению безопасности нашего региона и поддержка евроинтеграционного пути Украины. Важно также, что именно Польша на следующий год примет ежегодную конференцию по восстановлению Украины (URC-2026), которая открывает новые возможности для долгосрочных совместных проектов, — отметила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

В свою очередь, госпожа вице-маршалок польского Сейма Моника Велиховская заявила:

— Сегодняшняя встреча – это событие, которое напоминает нам о солидарности, силе межпарламентского партнерства и глубоких межчеловеческих связях между нашими народами в это особо сложное время. Польша была и будет оставаться рядом с Украиной столько, сколько это необходимо. Будущее Украины в европейских семьях.

Мы высоко ценим усилия, которые Украина прилагает на пути евроинтеграции, несмотря на ежедневные угрозы, боль и потери. Кроме обычных видов вооружения, Кремль применяет средства, призванные сеять хаос, разжигать рознь, используя широкий арсенал дезинформационных инструментов. Мы должны совместно бороться с распространением вредоносного контента.

В принятой декларации парламентарии Украины и Польши:

подтвердили приверженность принципу территориальной целостности и нерушимости границ Украины;

отметили необходимость создания Международного компенсационного механизма за счет замороженных российских активов;

поддержали запуск Специального трибунала по преступлению агрессии;

призвали к освобождению всех гражданских заложников, обмену военнопленными и возвращению депортированных украинских детей;

подчеркнули неизменную поддержку Польшей Украины на пути к членству в ЕС и НАТО;

признали необходимым продолжения поисковых и эксгумационных работ на территории двух государств и достойного чествования жертв;

договорились усилить сотрудничество по борьбе с российской пропагандой, которая стремится посеять недоверие между украинцами и поляками.

Проведение сессии во Львове показало, что Украина и Польша сохраняют общее видение будущего и готовы координировать действия по укреплению региональной безопасности, евроинтеграции и восстановлению Украины.

Парламентская ассамблея Украины и Польши создана в 2003 году для развития межпарламентского взаимодействия, координации позиций и продвижения общих стратегических интересов двух государств. Предыдущая сессия Ассамблеи прошла осенью 2024 года в Варшаве.

Фото: пресс-служба Елены Кондратюк

