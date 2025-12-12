Силы обороны официально допустили к применению усовершенствованные патроны Горошек, способные эффективно поражать вражеские FPV-дроны и DJI Mavic из стандартного стрелкового оружия.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Антидроновые патроны Горошок: что известно

Как отметили в ведомстве, возможность сбивать вражеские FPV-дроны и Мавики из обычного стрелкового оружия становится не менее важной, чем работа ПВО или систем радиоэлектронной борьбы.

Сейчас смотрят

Именно поэтому Министерство обороны акцентирует внимание на расширении производства специальных антидроновых патронов.

К использованию в Силах обороны уже допущено несколько видов таких патронов от разных украинских производителей.

Среди них — модернизированные патроны Горошек, которые выпускаются в двух самых распространенных калибрах: 5,56×45 мм и 5,45×39 мм.

Производитель планирует нарастить выпуск этих патронов до 400 тыс. штук в месяц.

Патроны обеспечивают поражение вражеских БПЛА на расстоянии примерно 50–60 м в зависимости от калибра.

Специально сконструированная боевая часть увеличивает шанс сбития цели, а главное преимущество заключается в том, что их можно использовать из обычной автоматики — достаточно зарядить в стандартный магазин.

Такие разработки позволяют каждому военнослужащему иметь эффективное средство борьбы с дронами без необходимости менять оружие или использовать дополнительное оборудование.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.