Сили оборони офіційно допустили до застосування удосконалені патрони Горошок, що здатні ефективно уражати ворожі FPV-дрони та DJI Mavic зі стандартної стрілецької зброї.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Антидронові набої Горoшок: що відомо

Як зазначили у відомстві, можливість збивати ворожі FPV-дрони та Мавіки зі звичайної стрілецької зброї стає не менш важливою, ніж робота ППО чи систем радіоелектронної боротьби.

Саме тому Міністерство оборони акцентує увагу на розширенні виробництва спеціальних антидронових набоїв.

До використання у Силах оборони вже допущено кілька видів таких патронів від різних українських виробників.

Серед них — модернізовані набої Горошок, які випускаються у двох найпоширеніших калібрах: 5,56×45 мм та 5,45×39 мм.

Виробник планує наростити випуск цих патронів до 400 тис. штук на місяць.

Набої забезпечують ураження ворожих БпЛА на відстані приблизно 50–60 м залежно від калібру.

Спеціально сконструйована бойова частина збільшує шанс збиття цілі, а головна перевага полягає в тому, що їх можна використовувати зі звичайної автоматики — достатньо зарядити в стандартний магазин.

Такі розробки дозволяють кожному військовослужбовцю мати ефективний засіб боротьби з дронами без необхідності змінювати зброю чи використовувати додаткове обладнання.

