Российские войска усилили попытки попасть в Гуляйполе в Запорожской области. Враг стремится заходить в восточные районы города небольшими группами и разместиться в домах местных жителей.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Россияне стремятся зайти в Гуляйполе

По словам Волошина, за прошедшие сутки в самом Гуляйполе зафиксировали около десяти боевых столкновений.

Сейчас смотрят

Российские подразделения пытаются продвинуться в восточную и северо-восточную часть города.

Иногда противнику удается зайти в отдельные здания, таким попыткам способствует неблагоприятная погода.

— Там их штурмовые группы долго не живут, хотя очаги иногда бывают, потому что довольно плохая видимость, погода, и враг не прекращает все свои попытки зайти в этот населенный пункт, поэтому там продолжаются жестокие бои, — пояснил Волошин.

Спикер добавил, что на Гуляйпольском направлении активно работает вражеская авиация.

Россияне массово атакуют населенные пункты Гуляйпольского и Ореховского направлений КАБами, наибольшие удары получают Гуляйполе и Железнодное.

— По данным нашей разведки, здесь наносится огневое, бомбовое, авиационное поражение для того, чтобы подготовить на этом направлении новые штурмовые действия, уничтожить наши укрепления, укрытия и продолжать дальше штурмовать наши позиции, — резюмировал Волошин.

Какова ситуация на Гуляйпольском направлении

Напомним, в последние дни ситуация возле Гуляйполя снова осложнилась из-за значительного роста интенсивности боевых действий.

Оккупанты пытаются перехватить логистические маршруты ВСУ и взять город в окружение.

Несмотря на это, ситуация на Гуляйпольском направлении остается под контролем.

Как сообщили в ЦПД при СНБО, информация, которую распространяют российские источники о якобы прорыве в сам город, не соответствует действительности.

Все попытки врага войти в Гуляйполе были отбиты, а штурмовые группы оккупантов — уничтожены.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.