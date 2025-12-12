Росіяни посилили штурми Гуляйполя: бойові зіткнення та масовані удари КАБами
- Російські штурмові групи намагаються інфільтруватися в східні райони Гуляйполя.
- За минулу добу в місті відбулося близько 10 бойових зіткнень, ЗСУ тримають оборону.
- Ворог активно застосовує авіацію та КАБи по Гуляйпільському й Оріхівському напрямках.
Російські війська посилили спроби потрапити до Гуляйполя в Запорізькій області. Ворог прагне заходити у східні райони міста невеликими групами та розміститися у будинках місцевих мешканців.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Росіяни прагнуть зайти в Гуляйполе
За словами Волошина, протягом минулої доби в самому Гуляйполі зафіксували близько десяти бойових зіткнень.
Російські підрозділи намагаються просунутися в східну та північно-східну частину міста.
Іноді противнику навіть вдається зайти до окремих будівель, таким спробам сприяє несприятлива погода.
– Там ці їхні штурмові групи довго не живуть, хоча осередки інколи бувають, тому що досить погана видимість, погода, і ворог не припиняє всі свої спроби зайти в цей населений пункт, тому там тривають жорстокі бої, – пояснив Волошин.
Речник додав, що на Гуляйпільському напрямку активно працює ворожа авіація.
Росіяни масово атакують населені пункти Гуляйпільського та Оріхівського напрямків КАБами, найбільших ударів зазнають Гуляйполе та Залізничне.
– За даними нашої розвідки, тут завдається вогневе, бомбове, авіаційне ураження для того, щоб підготувати на цьому напрямку нові штурмові дії, знищити наші укріплення, укриття і продовжувати далі штурмувати наші позиції, – резюмував Волошин.
Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку
Нагадаємо, останніми днями ситуація біля Гуляйполя знову ускладнилася через значне зростання інтенсивності бойових дій.
Окупанти намагаються перехопити логістичні маршрути ЗСУ та взяти місто в оточення.
Попри це ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається контрольованою.
Як повідомили в ЦПД при РНБО, інформація, яку поширюють російські джерела щодо нібито прориву в саме місто, не відповідає дійсності.
Усі спроби ворога увійти до Гуляйполя були відбиті, а штурмові групи окупантів – знищені.