Російські війська посилили спроби потрапити до Гуляйполя в Запорізькій області. Ворог прагне заходити у східні райони міста невеликими групами та розміститися у будинках місцевих мешканців.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Росіяни прагнуть зайти в Гуляйполе

За словами Волошина, протягом минулої доби в самому Гуляйполі зафіксували близько десяти бойових зіткнень.

Зараз дивляться

Російські підрозділи намагаються просунутися в східну та північно-східну частину міста.

Іноді противнику навіть вдається зайти до окремих будівель, таким спробам сприяє несприятлива погода.

– Там ці їхні штурмові групи довго не живуть, хоча осередки інколи бувають, тому що досить погана видимість, погода, і ворог не припиняє всі свої спроби зайти в цей населений пункт, тому там тривають жорстокі бої, – пояснив Волошин.

Речник додав, що на Гуляйпільському напрямку активно працює ворожа авіація.

Росіяни масово атакують населені пункти Гуляйпільського та Оріхівського напрямків КАБами, найбільших ударів зазнають Гуляйполе та Залізничне.

– За даними нашої розвідки, тут завдається вогневе, бомбове, авіаційне ураження для того, щоб підготувати на цьому напрямку нові штурмові дії, знищити наші укріплення, укриття і продовжувати далі штурмувати наші позиції, – резюмував Волошин.

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку

Нагадаємо, останніми днями ситуація біля Гуляйполя знову ускладнилася через значне зростання інтенсивності бойових дій.

Окупанти намагаються перехопити логістичні маршрути ЗСУ та взяти місто в оточення.

Попри це ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається контрольованою.

Як повідомили в ЦПД при РНБО, інформація, яку поширюють російські джерела щодо нібито прориву в саме місто, не відповідає дійсності.

Усі спроби ворога увійти до Гуляйполя були відбиті, а штурмові групи окупантів – знищені.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.