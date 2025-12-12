Марта Бондаренко, редактор ленты
Наши воины достигают результатов: Зеленский приехал в Купянск
Главное
- Президент Владимир Зеленский приехал в Купянск и поздравил украинских военных.
- Зеленский записал видеообращение у стелы на въезде в город Купянск.
- Он подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский в День Сухопутных войск приехал в город Купянск.
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
Зеленский в Купянске
Так, президент записал свое видеообращение на въезде в Купянск возле избитой взрывами стелы. Дорога, ведущая в город, сверху покрыта антидроновыми сетками.
Владимир Зеленский поздравил украинских военных, участвующих в освобождении города, и поблагодарил каждое подразделение за результаты на фронте.
