Президент Украины Владимир Зеленский в День Сухопутных войск приехал в город Купянск.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Зеленский в Купянске

Так, президент записал свое видеообращение на въезде в Купянск возле избитой взрывами стелы. Дорога, ведущая в город, сверху покрыта антидроновыми сетками.

Владимир Зеленский поздравил украинских военных, участвующих в освобождении города, и поблагодарил каждое подразделение за результаты на фронте.

