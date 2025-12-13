Правительство Украины запускает механизм государственных выплат в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Государственные выплаты за гибель или ранение журналиста на войне

По словам Свириденко, соответствующее решение было принято накануне — оно предусматривает предоставление единовременной денежной помощи через Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

Программа финансовой поддержки журналистов заложена в государственном бюджете на 2026 год и имеет целью обеспечить социальную защиту семей медийщиков, которые погибли или получили ранения, работая в условиях войны.

В правительстве отмечают, что это шаг к восстановлению справедливости в отношении людей, которые ценой собственной безопасности документировали преступления российской агрессии.

Первую выплату в рамках этой программы получат ближайшие родственники журналистки Виктории Рощиной.

Единовременная государственная помощь будет направлена ее отцу. В правительстве отмечают, что именно это дело стало одним из ключевых при формировании механизма выплат.

— Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правду, фиксировал факты военных преступлений и потерял из-за этого жизнь, — отметили в Кабинете Министров.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения Россия убила по меньшей мере 21 журналиста при исполнении профессиональных обязанностей.

Среди погибших — как украинские, так и иностранные медийщики.

В правительстве отмечают: все эти случаи являются военными преступлениями, за которые государство-агрессор должно понести ответственность.

Напомним, что украинская журналистка Виктория Рощина умерла 19 сентября 2024 года в СИЗО №3 города Кизел Пермского края Российской Федерации.

Более года она находилась в незаконном заключении в различных российских тюрьмах после того, как в августе 2023 года попала в плен во время работы над репортажами с временно оккупированных территорий Украины.

По данным журналистов-расследователей, за восемь дней до смерти Рощину этапировали из СИЗО Таганрога в Кизел.

Расстояние между этими городами составляет около 2,5 тыс. км, а перевозка длилась несколько дней.

Свидетельства освобожденных из плена подтверждают, что Виктория находилась в крайне тяжелом физическом состоянии, была истощена и имела следы пыток.

Очевидцы сообщали о применении к ней насилия, психологического давления и жестоких условий содержания.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, тело журналистки было передано российской стороной в таком состоянии, что проведение полноценной судебно-медицинской экспертизы стало невозможным.

