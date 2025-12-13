Уряд України запускає механізм державних виплат у разі загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Державні виплати за загибель або поранення журналіста на війні

За словами Свириденко, відповідне рішення було ухвалене напередодні — воно передбачає надання одноразової грошової допомоги через Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Програма фінансової підтримки журналістів закладена у державному бюджеті на 2026 рік і має на меті забезпечити соціальний захист родин медійників, які загинули або зазнали поранень, працюючи в умовах війни.

В уряді наголошують, що це крок до відновлення справедливості щодо людей, які ціною власної безпеки документували злочини російської агресії.

Першу виплату в межах цієї програми отримають найближчі родичі журналістки Вікторії Рощиної.

Одноразову державну допомогу буде спрямовано її батькові. В уряді наголошують, що саме ця справа стала однією з ключових під час формування механізму виплат.

— Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правду, фіксував факти воєнних злочинів і втратив через це життя, — зазначили в Кабінеті Міністрів.

За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 21 журналіста під час виконання професійних обов’язків.

Серед загиблих — як українські, так і іноземні медійники.

В уряді наголошують: усі ці випадки є воєнними злочинами, за які держава-агресор має понести відповідальність.

Нагадаємо, що українська журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю Російської Федерації.

Понад рік вона перебувала в незаконному ув’язненні в різних російських тюрмах після того, як у серпні 2023 року потрапила в полон під час роботи над репортажами з тимчасово окупованих територій України.

За даними журналістів-розслідувачів, за вісім днів до смерті Рощину етапували з СІЗО Таганрога до Кізела.

Відстань між цими містами становить близько 2,5 тис. км, а перевезення тривало кілька днів.

Свідчення звільнених із полону підтверджують, що Вікторія перебувала у вкрай важкому фізичному стані, була виснажена та мала сліди катувань.

Очевидці повідомляли про застосування до неї насильства, психологічного тиску та жорстоких умов утримання.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, тіло журналістки було передане російською стороною в такому стані, що проведення повноцінної судово-медичної експертизи стало неможливим.

