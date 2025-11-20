В четверг, 20 ноября, Совет Европейского союза принял санкции против 10 физических лиц, причастных к нарушению прав человека в РФ. В том числе – к пыткам гражданских заложников, среди которых была, в частности, украинская журналистка Виктория Рощина.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции против палачей из РФ: что известно

Отмечается, что под санкции попали в том числе высокопоставленные чиновники главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Ростовской области, причастные к пыткам заключенных, среди которых были украинские военнопленные.

– По меньшей мере 15 заключенных умерли в результате жестокого обращения, среди них – украинская журналистка-расследовательница Виктория Владимировна Рощина, – подчеркнули в сообщении.

Новые ограничения также касаются российских судей, причастных к преследованию активиста Алексея Горинова, которому в РФ дали три года тюрьмы за то, что он высказал собственное мнение о войне против Украины.

Также Совет ЕС принял санкции против причастных к политически мотивированным преследованиям журналистов и активистов, связанных с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным и его фондом.

Включенные в список лица подлежат замораживанию активов, а граждане и компании ЕС больше не смогут предоставлять им средства.

Кроме того, эти физические лица не смогут въезжать или проезжать транзитом через территорию ЕС.

Верховная Рада в марте 2024 года установила новую систему ограничительных мер против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, а также репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции.

В рамках упомянутого режима ЕС в мае 2024 года наложил санкции на 28 лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против демократической оппозиции и деятельность, серьезно подрывающую верховенство права в России.

Напомним, украинская журналистка Виктория Рощина, похищенная российскими оккупантами на временно оккупированных территориях, умерла в плену в России.

Тело медийщицы передали Украине в феврале 2025 года во время обмена погибшими с РФ.

В документах россиян оно фигурировало с пометками 747, СПАС, причем как неустановленное лицо мужского пола.

По словам начальника Департамента войны Офиса генерального прокурора Юрия Белоусова, на теле погибшей обнаружены многочисленные следы пыток: ссадины, кровоизлияния, сломанное ребро.

Эксперты также нашли признаки применения электротока. В ходе дальнейшего осмотра выяснилось, что отсутствуют некоторые внутренние органы, в частности головной мозг, глазные яблоки и часть трахеи.

