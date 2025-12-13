Массированные удары по энергосистеме 13 декабря: без света остались шесть областей
- Ночью 12–13 декабря враг атаковал энергосистему Украины, обесточены несколько областей.
- Пострадали объекты генерации и распределения в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.
- Во всех регионах действуют графики отключений и ограничений мощности для промышленных потребителей.
В ночь с 12 на 13 декабря украинские энергетические объекты подверглись массированным ракетно-дроновым ударам, сообщает Министерство энергетики.
Пострадали генерационные, распределительные и трансмиссионные мощности в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.
Ситуация в энергосистеме Украины на 13 декабря
По состоянию на утро 13 декабря отключение электроснабжения зафиксировано в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
Для ликвидации последствий атак развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации энергосистемы в южных регионах страны.
К работе штаба привлечены профильные заместители министров и руководители центральных органов исполнительной власти.
Координацию возглавляет заместитель министра энергетики Александр Вязовченко.
Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.
Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.
Во всех регионах Украины действуют почасовые графики отключений, а также ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.
Актуальные графики можно найти на официальных сайтах региональных операторов системы распределения и на страницах облэнерго.
Напомним, в результате российской атаки 13 декабря часть Херсонской области осталась без электроснабжения, в частности перебои зафиксированы и в самом Херсоне.