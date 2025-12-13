В ночь с 12 на 13 декабря украинские энергетические объекты подверглись массированным ракетно-дроновым ударам, сообщает Министерство энергетики.

Пострадали генерационные, распределительные и трансмиссионные мощности в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

Ситуация в энергосистеме Украины на 13 декабря

По состоянию на утро 13 декабря отключение электроснабжения зафиксировано в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Для ликвидации последствий атак развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации энергосистемы в южных регионах страны.

К работе штаба привлечены профильные заместители министров и руководители центральных органов исполнительной власти.

Координацию возглавляет заместитель министра энергетики Александр Вязовченко.

Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.

Во всех регионах Украины действуют почасовые графики отключений, а также ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Актуальные графики можно найти на официальных сайтах региональных операторов системы распределения и на страницах облэнерго.

Напомним, в результате российской атаки 13 декабря часть Херсонской области осталась без электроснабжения, в частности перебои зафиксированы и в самом Херсоне.

