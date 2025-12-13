У ніч з 12 на 13 грудня українські енергетичні об’єкти зазнали масованих ракетно-дронових ударів, повідомляє Міністерство енергетики.

Постраждали генераційні, розподільні та трансмісійні потужності у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Ситуація в енергосистемі України на 13 грудня

Станом на ранок 13 грудня відключення електропостачання зафіксовано у Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Для ліквідації наслідків атак розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації енергосистеми у південних регіонах країни.

До роботи штабу залучені профільні заступники міністрів та керівники центральних органів виконавчої влади.

Координацію очолює заступник Міністра енергетики Олександр В’язовченко.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Енергетики запевняють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання всім споживачам.

У всіх регіонах України діють погодинні графіки відключень, а також обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу.

Актуальні графіки можна знайти на офіційних сайтах регіональних операторів системи розподілу та на сторінках обленерго.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки 13 грудня частина Херсонської області залишилася без електропостачання, зокрема перебої зафіксовано й у самому Херсоні.

