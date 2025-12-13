Города без электричества, перебои с водой, есть раненые: последствия массированной атаки РФ на юг Украины
Ночью и на рассвете 13 декабря российские военные нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Больше всего враг целился в критическую и энергетическую инфраструктуру южных регионов.
В результате атаки в Одессе, Николаеве, Херсоне возникли значительные проблемы с электричеством. К сожалению, пострадали и люди — по меньшей мере девять человек.
Массированная атака на Одессу
Россия ночью 13 декабря нанесла массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одессы и Одесской области. Враг целился по энергетической и гражданской инфраструктуре. По состоянию на утро из-за отключения электроэнергии в большей части города отсутствует тепло и водоснабжение.
По словам руководителя Одесской МВА Сергея Лысака, в результате вражеской атаки без электричества остались все тяговые подстанции города, работа трамваев и троллейбусов временно остановлена. Сейчас на маршруты вывели больше автобусов.
В результате попадания произошли пожары на объектах энергетической инфраструктуры, загорелся склад с текстильной продукцией. Также взрывами повреждены жилые дома, административное здание, гражданские автомобили и пожарная машина.
По данным спасателей, в результате вражеской атаки на Одессу пострадали четыре человека.
Атака на Николаев
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью и под утро россияне нанесли удары по критической и промышленной инфраструктуре в области. Без электричества остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также критическая инфраструктура и электротранспорт Николаева.
Все объекты критической инфраструктуры города переводят на генераторы.
В результате массированной атаки в Николаеве по меньшей мере пять человек пострадали. Госпитализированы три человека – 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. У всех состояние средней тяжести.
Так, по состоянию на 10 утра:
- начат запуск Николаевской ТЭЦ;
- переведены в работу от генераторов 45 крупнейших котельных Николаевоблтеплоэнерго, которые покрывают 85% потребителей. Продолжается подключение других котельных к резервным источникам;
- введены в работу генераторы на всех основных технологических объектах Николаевводоканала — обеспечена подача воды и отвод стоков;
- обеспечена стабильная работа нового магистрального водопровода;
- планируется подключение 31 объекта критической инфраструктуры.
В Николаеве вывели на маршруты 38 троллейбусов с автономным ходом, 38 автобусов, 221 единицу частного транспорта.
Отключение электроэнергии в Херсоне
Из-за очередной массированной атаки РФ на Украину в Херсоне отсутствует свет, сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
По его поручению, пункты несокрушимости в Херсоне будут работать круглосуточно. Организована доставка питьевой воды населению.
Из-за отсутствия электроснабжения в Херсоне временно введена подача воды по графику – с 06:00 до 08:00 и с 17:00 до 19:00.
Атака по Днепру
По словам главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, после полуночи россияне атаковали Днепр дронами. В результате удара загорелось здание, которое не эксплуатируется. Есть уничтоженные и поврежденные автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также из-за вражеских ударов в области повреждена линия электропередач.