Унаслідок чергових російських атак частина Херсонської області залишилася без електропостачання, зокрема перебої зафіксовано й у самому Херсоні.

Наслідки атаки на Херсонську область

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-канал.

За його словами, відключення стали результатом масованих ударів по території України.

– Внаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, у тому числі – місто Херсон, – написав він.

Наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень та наслідки для енергосистеми регіону.

Очільник ОВА зазначив, що додаткова інформація буде оприлюднена після уточнення всіх обставин.

Нагадаємо, вночі та на світанку 13 грудня пролунали вибухи у Миколаєві.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, росіяни запустили на Миколаїв крилаті ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 389-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

