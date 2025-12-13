Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия во время ночного комбинированного обстрела целилась по украинской энергетике, по югу Украины, в частности по Одесской области.

Об этом говорится в сообщении главы государства от 13 декабря.

Комбинированный обстрел Украины 13 декабря

По словам Зеленского, в результате атаки по Одесской области есть раненые люди. Более десятка гражданских объектов повреждены по всей стране.

— Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Били также по Днепропетровской и Черкасской областям, — подчеркнул президент.

По его словам, ночью и под утро россияне запустили более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов.

Сейчас экстренные, ремонтные и коммунальные службы работают.

Зеленский подчеркнул, что сегодня очень важно, чтобы мир видел, что делает Россия.

— Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны. Они и дальше хотят уничтожить наше государство, причинить как можно больше боли нашим людям, — говорит президент Украины.

Он отметил, что украинцам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизни людей и закончить войну, в частности это усиление противовоздушной обороны и наших воинов на фронте.

Также Украина нуждается в дальнобойном оружии и усилении давления на Россию.

