Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія під час нічного комбінованого обстрілу цілилася по українській енергетиці, по півдню України, зокрема по Одещині.

Про це йдеться у повідомленні глави держави 13 грудня.

Комбінований обстріл України 13 грудня

За словами Зеленського, внаслідок атаки по Одещині є поранені люди. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по всій країні.

Зараз дивляться

— Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Били також по Дніпропетровщині та Черкащині, — наголосив президент.

За його словами, вночі та під ранок росіяни запустили понад 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів.

Наразі екстрені, ремонтні та комунальні служби працюють.

Зеленський наголосив, сьогодні дуже важливо, щоб світ бачив, що робить Росія.

— Кожен їхній крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям, — каже президент України.

Він зауважив, що українцям потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя людей та закінчити війну, зокрема це посилення протиповітряної оборони та наших воїнів на фронті.

Також Україна потребує далекобійної зброї та посилення тиску на Росію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.