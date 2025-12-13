личного состава – около 1 187 780 (+1 300) человек,

танков – 11 409 (+3),

боевых бронированных машин – 23 714 (+9),

артиллерийских систем – 35 032 (+24),

РСЗО – 1 567 (+1),

средств ПВО – 1 258 (+2),

самолетов – 432,

вертолетов – 347,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 684 (+283),

крылатых ракет – 4 060,

кораблей / катеров – 28,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 69 717 (+103),

специальной техники – 4 026 (+2).

Источник: Генштаб ВСУ
