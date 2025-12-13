Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Потери РФ на 13 декабря: ВСУ уничтожили 1300 оккупантов и почти 40 единиц тяжелой техники
личного состава – около 1 187 780 (+1 300) человек,
танков – 11 409 (+3),
боевых бронированных машин – 23 714 (+9),
Сейчас смотрят
артиллерийских систем – 35 032 (+24),
РСЗО – 1 567 (+1),
средств ПВО – 1 258 (+2),
самолетов – 432,
вертолетов – 347,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 684 (+283),
крылатых ракет – 4 060,
кораблей / катеров – 28,
подводных лодок – 1,
автомобильной техники и автоцистерн – 69 717 (+103),
специальной техники – 4 026 (+2).
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.