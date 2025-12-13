Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1300 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також за добу наші воїни знищили 24 артсистеми, дві одиниці засобів протиповітряної оборони.

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Втрати ворога у війні на 13 грудня

особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб,

танків – 11 409 (+3),

бойових броньованих машин – 23 714 (+9),

артилерійських систем – 35 032 (+24),

РСЗВ – 1 567 (+1),

засобів ППО – 1 258 (+2),

літаків – 432,

гелікоптерів – 347,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283),

крилатих ракет – 4 060,

кораблів / катерів – 28,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 717 (+103),

спеціальної техніки – 4 026 (+2).

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, вночі над областю наші оборонці знищили сім ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 389-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

