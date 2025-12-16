Главное
- Президент Владимир Зеленский отметил, что был месяц, когда РФ потеряла 25 тыс. солдат, в другой месяц эта цифра достигла 31 тысячи.
- Он отметил, что "российские штурмы всегда безумно кровавые, но Путину все равно".
Ежемесячно Россия теряет около 30 тыс. военных в “кровавых штурмах”, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин безразлично людей, а в России считают не убитых, а каждый доллар и евро, а Украина имеет дело с “хроническим преступником”
– Россия бьет по нашей инфраструктуре и обвиняет в этом нас. Когда мы отвечаем — они кричат так, будто только им разрешено наносить удары, — сообщил глава государства.
