Ежемесячно Россия теряет около 30 тыс. военных в “кровавых штурмах”, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский озвучил потери РФ в кровавых боях

Президент Украины сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин безразлично людей, а в России считают не убитых, а каждый доллар и евро, а Украина имеет дело с “хроническим преступником”

– Россия бьет по нашей инфраструктуре и обвиняет в этом нас. Когда мы отвечаем — они кричат ​​так, будто только им разрешено наносить удары, — сообщил глава государства.

