Щомісяця Росія втрачає близько 30 тис. військових у “кривавих штурмах”, повідомив президент Україна Володимир Зеленський.

Зеленський озвучив втрати РФ у кривавих боях

Президент України повідомив, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну байдуже на людей, а у Росії рахують не убитих, а кожен долар і євро. Він наголосив, що Україна має справу з “хронічним злочинцем”

– Путін не вірить у людей, він вірить лише у владу і у гроші. Він витрачає близько 30 тисяч солдатських життів кожного місяця. Не пораненими. 30 тисяч щомісяця вбитих. Був місяць коли було вбито 25 тисяч росіян. Інший місяць – 31 тисяча. У нас є відео з дронів, які підтверджують ці смерті, – повідомив голова держави.

Зеленський повідомив, що Росія б’є по нашій інфраструктурі й звинувачує у цьому Україну.

– Коли ж ми відповідаємо — вони кричать так, ніби лише їм дозволено завдавати ударів, – додав голова держави.

Він зазначив, що “російські штурми завжди божевільно криваві, але Путіну все одно.

– Росіяни не рахують своїх убитих. Але вони рахують кожен долар, кожен євро, який вони втрачають. Ось чому потрібне сильне рішення щодо російських грошей. Ці кошти мають працювати, щоб захищати від Росії. І я закликаю підтримати це, – додав він.

