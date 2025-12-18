Украине придется в разы сократить производство беспилотников, если весной Киев не получит финансирование от Европейского Союза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа в Брюсселе.

Финансирование для Украины

Напомним, что в столице Бельгии проходит саммит лидеров ЕС, на котором обсуждается финансирование Украины на следующие два года. Речь идет о первоначальном транше в €90 млрд под залог заблокированных российских активов.

— Если весной Украина не получит соответствующий транш, который в случае мира будем использовать на восстановление нашего государства, а в случае продолжения войны Украина будет использовать на приоритетные нужды, прежде всего производство дронов, то тогда в Украине уменьшится в разы производство дронов, — сказал Зеленский.

По его словам, Украина будет вынуждена значительно сократить производство дешевых боевых дронов. Также уменьшатся и дальнобойные украинские возможности, подчеркнул президент.

— Если сегодня мы используем наши дальнобойные возможности, и они работают так же, как и европейские и американские санкции против энергетики РФ, чтобы уменьшить энергоресурс России. То всего этого (без дальнобойных дронов, — Ред.) просто не будет, — подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, в случае неполучения денег наш бюджет будет иметь дефицит, который может достичь $45-50 млрд и даже больше.

