Украина и Нидерланды запускают совместное производство дронов
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его коллега из Нидерландов Рубен Брекельманс 1 декабря подписали соглашение о совместном украинско-нидерландском производстве беспилотников.
Об этом сообщил Денис Шмыгаль.
Украинско-нидерландское производство дронов
Соглашение предусматривает совместное производство украинских беспилотных систем как в Украине, так и в Нидерландах.
Нидерландская сторона будет закупать дроны, которые затем передаст Вооруженным силам Украины.
– Продолжаем масштабировать производство лучших образцов украинского вооружения в сотрудничестве с партнерами, – подчеркнул Денис Шмыгаль.
Кроме того, Нидерланды объявили о выделении €250 млн на инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – инициатива США и НАТО, позволяющая ускорить предоставление вооружения Украине путем финансирования закупок американского оборудования странами-партнерами).
Министр обороны Нидерландов подчеркнул, что данное соглашение знаменует новую веху в сотрудничестве между странами и укрепит общую безопасность.
– Вместе с моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве (Build With Ukraine), – написал Рубен Брекельманс в соцсети X.
Напомним, 27 ноября делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus. Эти беспилотники эффективны в борьбе с Шахедами.
О серийном производстве дронов-перехватчиков Octopus Денис Шмыгаль объявил 14 ноября.
Фото: Денис Шмыгаль