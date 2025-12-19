В результате ночных российских обстрелов Одессы 19 декабря пострадала железнодорожная инфраструктура города.

Повреждена станция Одесса-Восточная

На территории станции Одесса-Восточная разрушен служебный пост электрической централизации и повреждены здания вокзала.

Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Сейчас смотрят

По его словам, в результате удара пострадала работница железной дороги, которая сейчас находится под наблюдением врачей.

Перцовский уточнил, что ранение сотрудницы некритично, однако медики проводят оперативное вмешательство.

– Нашу коллегу сразу доставили в больницу, коллеги рядом. Ранение некритическое, но делают операцию. Мы же сделаем со своей стороны все возможное для ее скорейшего восстановления, – отметил Перцовский.

Отдельно о ситуации сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, все службы: энергетики, железнодорожники, коммунальные бригады и спасатели работают непрерывно, чтобы восстановить свет, тепло и нормальную работу городских объектов.

Напомним, в результате российских обстрелов 18 и 19 декабря в Одесской области зафиксированы ограничения движения на одном из ключевых направлений вблизи границы, на трассе Одесса — Рени.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.