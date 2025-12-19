Унаслідок нічного російського обстрілу Одеси 19 грудня постраждала залізнична інфраструктура міста.

Пошкоджено станцію Одеса-Східна

На території станції Одеса-Східна зруйновано службовий пост електричної централізації та пошкоджено будівлі вокзалу.

Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Зараз дивляться

За його словами, внаслідок удару постраждала працівниця залізниці, яка нині перебуває під наглядом лікарів.

Перцовський уточнив, що поранення співробітниці некритичне, однак медики проводять оперативне втручання.

– Нашу колегу відразу доставили до лікарні, колеги поруч. Поранення некритичне, але роблять операцію. Ми ж зробимо зі свого боку все можливе для її якнайшвидшого відновлення, – зазначив Перцовський.

Окремо про ситуацію повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, усі служби: енергетики, залізничники, комунальні бригади та рятувальники працюють безперервно, щоб відновити світло, тепло та нормальну роботу міських об’єктів.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу 18 та 19 грудня на Одещині зафіксовані обмеження руху на одному з ключових напрямків поблизу кордону, на трасі Одеса — Рені.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.