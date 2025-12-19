Атака на Одессу: город остался без воды, света и тепла, есть пострадавший
В ночь на 19 декабря враг массово атаковал Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу 19 декабря: что известно
В результате ночной атаки на Одессу поврежден объект критической инфраструктуры.
Кроме того, ударной волной повреждены дома одесситов в густонаселенном районе города.
Часть одного из густонаселенных районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
На данный момент известно об одной пострадавшей. Ее с травмами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
На месте атаки работают все необходимые коммунальные службы для ликвидации последствий удара.
— Коммунальщики активно убирают обломки от ударной волны и закрывают выбитые окна защитной пленкой для сохранения тепла в помещениях. На месте работает оперативный штаб, где жители могут получить консультации и оформить документы для дальнейшего получения компенсации за поврежденное имущество, — сообщил Лысак.
По состоянию на утро 19 декабря, в результате атаки на Одессу в Пересыпском районе до сих пор частично отсутствуют тепло- и водоснабжение из-за повреждения объектов критической инфраструктуры.
Специалисты продолжают работу по восстановлению коммунальных услуг и возвращению района к нормальному функционированию.
Напомним, что 18 декабря в Одесском районе в селе Маяки российский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, который ехал по мосту.
На момент атаки в машине находилась женщина с тремя детьми — мать получила тяжелые травмы и скончалась в машине скорой помощи.
Дети получили острую реакцию на стресс.
Фото: Одесская МВА