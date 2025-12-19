В Одеській області пропускні пункти на напрямку траси Одеса-Рені продовжують роботу, однак рух транспорту як у бік Одеси, так і до кордону з Молдовою залишається ускладненим через пошкодження мосту поблизу селища Маяки.

Про це під час телемарафону Єдині новини повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, а також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ситуація на трасі Одеса-Рені

Вночі ворог вкотре за добу атакував об’єкт транспортної інфраструктури в Одеському районі, зазначив Кіпер.

– Внаслідок ударів безпілотників зафіксовані пошкодження. Рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках. Рятувальні та комунальні служби працюють на місці, – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Андрія Демченка, всі пункти пропуску на цій ділянці функціонують у штатному режимі та здійснюють оформлення громадян і транспортних засобів.

Йдеться про пункти пропуску Паланка, Старокозаче, Рені та Орлівка. Водночас через пошкоджену інфраструктуру рух у напрямку Одеси обмежений.

Демченко зазначив, що складнощі виникають насамперед для тих, хто в’їжджає з території Молдови та намагається проїхати далі вглиб України.

– Ми проводимо інформаційну роботу, також підключили до цього і молдовських колег для того, щоб роз’яснювати людям, що через дії ворога, через те, що пошкоджений міст в районі населеного пункту Маяки, проїхати через ці пункти пропуску далі, вглиб території України, складно, тому і пропонується обирати інші напрямки, – додав він.

Обмеження діють і для транспорту, що прямує у бік державного кордону. Правоохоронні органи проводять роз’яснювальну роботу серед водіїв.

Речник ДПСУ додав, що якщо напередодні фіксувалися черги по обидва боки дороги біля мосту, то станом на ранок скупчення транспорту вже немає, водії усвідомлюють, що проблема не буде вирішена швидко.

Раніше Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про тимчасове перекриття руху на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені в межах селища Маяки та закликала водіїв утриматися від поїздок у цьому напрямку.

