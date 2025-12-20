Самыми сложными вопросами остаются территории, ЗАЭС и средства на восстановление — Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала США свое видение мирного плана, который охватывает самые сложные вопросы.
- По его словам, Киев ожидает ответа от американских партнеров, чья команда готовится к переговорам с Россией.
В процессе обсуждения потенциального мирного договора ключевые спорные пункты остаются неурегулированными. Однако украинская сторона уже представила свою позицию США.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 декабря.
Зеленский о самых сложных вопросах в мирном соглашении
По словам главы государства, самые сложные вопросы в мирных переговорах как были, так и остаются. В частности, один из них касается территории Украины.
Во-вторых, важен вопрос дальнейшей судьбы Запорожской атомной электростанции, расположенной в Энергодаре.
— Третий вопрос – деньги на восстановление. И есть еще несколько технических вопросов относительно гарантий безопасности, формата мониторинга и прочего. Это если мы говорим о 20-пунктном плане, — объяснил Зеленский.
По мнению президента, вопрос заключается не в точках пересечения, а в том, что украинская сторона передала свое видение Соединенным Штатам Америки.
Как подчеркнул Зеленский, именно команда США будет общаться с Россией, поэтому Украина ждет ответа.
В то же время Украина передала США свое видение других документов, касающихся восстановления и гарантий безопасности. В ответ США сказали, что они готовы, поэтому состоится общение с украинской группой во Флориде, отметил Зеленский.