В процессе обсуждения потенциального мирного договора ключевые спорные пункты остаются неурегулированными. Однако украинская сторона уже представила свою позицию США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 декабря.

Зеленский о самых сложных вопросах в мирном соглашении

По словам главы государства, самые сложные вопросы в мирных переговорах как были, так и остаются. В частности, один из них касается территории Украины.

Во-вторых, важен вопрос дальнейшей судьбы Запорожской атомной электростанции, расположенной в Энергодаре.

— Третий вопрос – деньги на восстановление. И есть еще несколько технических вопросов относительно гарантий безопасности, формата мониторинга и прочего. Это если мы говорим о 20-пунктном плане, — объяснил Зеленский.

По мнению президента, вопрос заключается не в точках пересечения, а в том, что украинская сторона передала свое видение Соединенным Штатам Америки.

Как подчеркнул Зеленский, именно команда США будет общаться с Россией, поэтому Украина ждет ответа.

В то же время Украина передала США свое видение других документов, касающихся восстановления и гарантий безопасности. В ответ США сказали, что они готовы, поэтому состоится общение с украинской группой во Флориде, отметил Зеленский.

