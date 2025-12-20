Соединенные Штаты Америки могут остановить Российскую Федерацию и войну против Украины. Это должно стать именно дипломатической победой США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в ответ на вопрос, что будет делать Украина, если США не смогут убедить РФ прекратить войну.

Зеленский о возможности США остановить войну

— Я считаю, что такая сила есть у США и президента Трампа. И я считаю, что мы не должны искать альтернативу США. Альтернативы все под вопросом, смогут ли они это сделать, — сказал Зеленский.

По его мнению, окончание войны России против Украины должна стать дипломатической победой США, а не поражением, поэтому нужно остановить кремлевского диктатора Владимира Путина.

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп достаточно силен, чтобы это сделать.

— Кто еще? Наверное, представители Ближнего Востока. Но я считаю, все равно США имеют больше шансов. Кто еще? Европа. Коалиция хочет. Друзья из Канады и Японии. Но они в том или ином качестве за столом переговоров, — объяснил Зеленский.

Как утверждает глава государства, остановить российскую агрессию против Украины мог бы еще Китай, но у Пекина нет желания закончить полномасштабную войну.

