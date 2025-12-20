У процесі обговорення потенційного мирного договору ключові суперечливі пункти залишаються неврегульованими. Проте українська сторона вже представила свою позицію США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 20 грудня.

Зеленський про найважчі питання у мирній угоді

За словами глави держави, найважчі питання у мирних переговорах як були, так і залишаються. Зокрема, одне із них стосується території України.

Зараз дивляться

По-друге, важливим є питання подальшої долі Запорізької атомної електростанції, розташованої в Енергодарі.

– Третє питання – гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу та іншого. Це якщо ми говоримо про 20-пунктний план, – пояснив Зеленський.

На думку президента, питання полягає не в точках перетину, а в тому, що українська сторона передала своє бачення Сполученим Штатам Америки.

Як наголосив Зеленський, саме команда США спілкуватиметься з Росією, тому Україна чекає на відповідь.

Водночас Україна передала США своє бачення щодо інших документів, які стосуються відновлення та гарантій безпеки. У відповідь США сказали, що вони готові, тому відбудеться спілкування з українською групою у Флориді, зазначив Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.