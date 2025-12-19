Украина предлагает Польше сотрудничество в защите от дронов и морской безопасности — Зеленский
- Во время визита в Варшаву Владимир Зеленский предложил Польше передовой украинский опыт и технологии в сфере защиты от дронов и укрепления морской безопасности.
- Президент Украины подчеркнул, что такое сотрудничество является критически важным для защиты польских позиций в Балтийском море и противодействия угрозам с территории Беларуси.
Украина может предложить Польше сотрудничество в области защиты от беспилотных летательных аппаратов и морской безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Польши Каролем Навроцким пресс-конференции в Варшаве 19 декабря.
Зеленский о сотрудничестве Украины и Польши
— Сегодня Украина обладает самыми передовыми технологиями защиты жизни людей и сильными возможностями производства оружия. Оружия, которое является современным и эффективным. Я предлагаю Польше весь этот опыт, — сказал Зеленский.
По его словам, Украина знает способы защиты от каждого из всех существующих типов дронов, которые использует Российская Федерация и может применить против Польши или других наций.
По мнению президента Украины, это важно с точки зрения польских позиций в Балтийском море.
Как утверждает Владимир Зеленский, Украина выражает готовность и в дальнейшем поддерживать диалог по вопросам безопасности с Польшей, учитывая возможные угрозы с территории Беларуси.