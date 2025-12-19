Украина может предложить Польше сотрудничество в области защиты от беспилотных летательных аппаратов и морской безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Польши Каролем Навроцким пресс-конференции в Варшаве 19 декабря.

Зеленский о сотрудничестве Украины и Польши

— Сегодня Украина обладает самыми передовыми технологиями защиты жизни людей и сильными возможностями производства оружия. Оружия, которое является современным и эффективным. Я предлагаю Польше весь этот опыт, — сказал Зеленский.

По его словам, Украина знает способы защиты от каждого из всех существующих типов дронов, которые использует Российская Федерация и может применить против Польши или других наций.

По мнению президента Украины, это важно с точки зрения польских позиций в Балтийском море.

Как утверждает Владимир Зеленский, Украина выражает готовность и в дальнейшем поддерживать диалог по вопросам безопасности с Польшей, учитывая возможные угрозы с территории Беларуси.

