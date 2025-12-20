Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що Україна не прийме жодних сценаріїв, за яких очільник Кремля Володимир Путін намагатиметься впливати або контролювати можливі виборчі процеси в нашій державі.

Зеленський про влив РФ на вибори в Україні

В інтерв’ю польському агентству PAP глава держави прокоментував заяви Путіна, озвучені 19 грудня, зазначивши, що російський лідер діє непослідовно та транслює різні меседжі для різних аудиторій.

За словами Зеленського, водночас звучать сигнали для США, публічні промови та окремі дії, які не складаються в єдину логічну позицію.

Президент України звернув увагу на суперечливість заяв Кремля щодо виборів.

Зокрема, Путін говорить про необхідність участі громадян з усієї території України, включно з тимчасово окупованими регіонами, які сама ж Росія офіційно називає окупованими.

– Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що за такими тезами стоїть прагнення Росії отримати вплив на внутрішні демократичні процеси України, що є неприйнятним.

Окремо Зеленський прокоментував висловлювання Путіна про так звані першопричини війни.

На думку президента України, йдеться не про пошук реальних причин, а про постійне конструювання виправдань для агресії.

Кремль щоразу змінює аргументацію, від теми НАТО до розмов про буферні зони, використовуючи будь-який привід для пояснення війни власному суспільству та демонстрації агресивної політики.

– Завтра він може сказати, що це через НАТО, попри те, що Україна ніколи не була в НАТО. Потім він може сказати, що саме запрошення приєднатися до НАТО вже є ризиком для Росії. Зараз він говорить про якісь буферні зони. Він каже, що це дуже далеко. Для цієї людини все є підставою для демонстрації й прояву своєї агресії. Він шукає виправдання у своєму суспільстві, – додав президент.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький назвав візит президента України Володимира Зеленського до Варшави позитивним сигналом для Польщі, України та всього регіону і водночас негативним для Росії.

