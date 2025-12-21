Российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области, после чего вывезли оттуда более 50 гражданских жителей.

Информацию об этом подтвердили староста села Грабовское Лариса Кремезная по телефону в разговоре с Суспільне новини и Главное управление коммуникаций ВСУ, офицер ГУК Дмитрий Лиховой в комментарии Украинской правде.

Вывоз гражданских из Сумской области

По словам Дмитрия Лихового, 20 декабря в результате наступления российских войск Силам обороны Украины пришлось отойти с нескольких позиций в районе Грабовского Сумской области, где сейчас продолжаются стабилизационные действия.

Офицер ГУК отметил, что после установления контроля над населенным пунктом российские оккупанты осуществили принудительную депортацию более 50 жителей в РФ. Среди вывезенных лиц — большинство мужчины и женщины старшего возраста, одной из них 89 лет.

— Там оставалось полсотни человек. Их вывезли на территорию РФ, — сказала Лариса Кремезна.

Как объяснила староста села Грабовское в Сумской области, среди депортированных не было детей.

Лиховой отметил, что ранее почти все из них отказывались эвакуироваться вглубь территории Украины.

Правоохранители уже расследуют принудительную депортацию гражданских, а Вооруженные силы Украины расценивают это как нарушение Женевской конвенции, добавил офицер ГУК.

По его словам, украинские военные призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться. По данным Сумской власти, уже эвакуировано более 30 тыс. человек, однако отказываются почти 5,7 тыс. жителей (среди которых 38 детей).

Недавно журналисты сообщали, что в ночь на 20 декабря российские войска вошли в приграничное село Грабовское Сумской области.

