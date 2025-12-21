Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області, після чого вивезли звідти понад 50 цивільних жителів.

Інформацію про це підтвердили староста села Грабовське Лариса Кремезна телефоном у розмові з Суспільне новини та Головне управління комунікацій ЗСУ, офіцер ГУК Дмитро Лиховій у коментарі Українській правді.

Вивезення цивільних з Сумської області

За словами Дмитра Лиховія, 20 грудня внаслідок наступу російських військ Силам оборони України довелося відійти з декількох позицій у районі Грабовського Сумської області, де наразі тривають стабілізаційні дії.

Зараз дивляться

Офіцер ГУК зазначив, що після встановлення контролю над населеним пунктом російські окупанти здійснили примусову депортацію понад 50 жителів до РФ. Серед вивезених осіб – більшість чоловіки та жінки старшого віку, одній із них 89 років.

– Там залишалося пів сотні людей. Їх вивезли на територію РФ, – сказала Лариса Кремезна.

Як пояснила староста села Грабовське в Сумській області, серед депортованих не було дітей.

Лиховій зазначив, що раніше майже всі з них відмовлялися евакуюватися вглиб території України.

Правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а Збройні сили України розцінюють це як порушення Женевської конвенції, додав офіцер ГУК.

За його словами, українська військові закликають жителів прикордонних територій евакуюватися. За даними Сумської влади, вже евакуйовано понад 30 тис. осіб, проте відмовляються майже 5,7 тис. жителів (серед яких 38 дітей).

Нещодавно журналісти повідомляли, що в ніч на 20 грудня російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське Сумської області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.