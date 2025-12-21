Гарантии безопасности для Украины должны предусматривать как минимум три уровня, чтобы избежать повторного российского вторжения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild.

Рютте о трех уровнях гарантий безопасности для Украины

— Мы должны гарантировать, что Украина никогда больше не подвергнется нападению после прекращения огня или мирного соглашения, — утверждает Рютте.

По мнению генерального секретаря НАТО, российский диктатор Владимир Путин должен понимать, что еще одно нападение на Украину станет для него катастрофическим.

По словам Рютте, рассматриваются три уровня гарантий безопасности для Украины:

Вооруженные силы Украины;

Коалиция желающих;

вклад США.

Как утверждает Рютте, во-первых, Вооруженные силы Украины должны оставаться в отличном состоянии.

— Конечно, они выполняют невероятную работу в этой войне. Но они должны быть способны защитить страну после войны или длительного прекращения огня, — убежден он.

Во-вторых, Коалиция желающих, возглавляемая Францией и Великобританией, а также с участием Германии и других стран, должна предоставить все необходимое для Украины, чтобы гарантировать невозможность повторения действий России, сказал Рютте.

Третий уровень предусматривает вклад Соединенных Штатов Америки. Генеральный секретарь НАТО напомнил заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет участвовать в урегулировании войны, которое прозвучало в августе.

Как объяснил Рютте, сейчас продолжается работа над тем, чтобы объединить эти три элемента — ВСУ, Коалицию желающих и вклад США. По его мнению, Путин должен очень четко понять, что он никогда больше не должен трогать Украину.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли другая страна должна направлять войска в Украину, если Россия снова нападет после прекращения огня, Рютте заявил, что сейчас все детали не обсуждаются публично.

Но генеральный секретарь НАТО сказал, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это будет необходимо.

— В настоящее время ведется работа по определению точной структуры Коалиции желающих. Как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе? Все эти элементы сейчас прорабатываются, — резюмировал Рютте.

