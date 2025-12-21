Переговоры между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации продолжатся в воскресенье, 21 декабря. К ним должен присоединиться государственный секретарь США Марко Рубио.

Переговоры США и РФ о прекращении войны

Как пишет издание Reuters, представители США встретились с российскими официальными лицами во Флориде для проведения очередных переговоров, направленных на урегулирование войны РФ против Украины, поскольку администрация американского президента Дональда Трампа стремится добиться соглашения от обеих сторон.

Встреча в Майами состоялась после недавних переговоров США с украинскими и европейскими официальными лицами, которые являются частью непрерывных дискуссий о мирном плане.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что также может присоединиться к переговорам.

Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил журналистам после встречи со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, что переговоры были конструктивными и продолжится в воскресенье, 21 декабря.

Как отметили в издании, на этой неделе официальные лица США, Украины и Европы сообщили о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева в рамках переговоров, однако остается неясным, будут ли эти условия приемлемыми для Москвы.

Российский источник сообщил журналистам, что любая встреча между Дмитриевым и представителями Украины исключена.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил о предложении Вашингтона провести многостороннюю встречу с представителями США, Украины, Европы и России.

