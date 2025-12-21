США и РФ продолжат переговоры по урегулированию войны: присоединится Рубио
- Во Флориде продолжаются переговоры между представителями США и России, направленные на разработку мирного плана для прекращения войны в Украине.
- К дискуссиям в воскресенье, 21 декабря, должен присоединиться госсекретарь Марко Рубио в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по достижению соглашения между сторонами.
Переговоры между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации продолжатся в воскресенье, 21 декабря. К ним должен присоединиться государственный секретарь США Марко Рубио.
Переговоры США и РФ о прекращении войны
Как пишет издание Reuters, представители США встретились с российскими официальными лицами во Флориде для проведения очередных переговоров, направленных на урегулирование войны РФ против Украины, поскольку администрация американского президента Дональда Трампа стремится добиться соглашения от обеих сторон.
Встреча в Майами состоялась после недавних переговоров США с украинскими и европейскими официальными лицами, которые являются частью непрерывных дискуссий о мирном плане.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что также может присоединиться к переговорам.
Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил журналистам после встречи со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, что переговоры были конструктивными и продолжится в воскресенье, 21 декабря.
Как отметили в издании, на этой неделе официальные лица США, Украины и Европы сообщили о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева в рамках переговоров, однако остается неясным, будут ли эти условия приемлемыми для Москвы.
Российский источник сообщил журналистам, что любая встреча между Дмитриевым и представителями Украины исключена.
Недавно президент Владимир Зеленский сообщил о предложении Вашингтона провести многостороннюю встречу с представителями США, Украины, Европы и России.