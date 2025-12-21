Гарантії безпеки для України мають передбачати щонайменше три рівні, щоб уникнути повторного російського вторгнення.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bild.

Рютте про три рівні гарантій безпеки для України

– Ми повинні гарантувати, що Україна ніколи більше не зазнає нападу після припинення вогню або мирної угоди, – стверджує Рютте.

На думку генерального секретаря НАТО, російський диктатор Володимир Путін повинен розуміти, що ще один напад на Україну стане для нього катастрофічним.

Зараз дивляться

За словами Рютте, розглядаються три рівні гарантій безпеки для України:

Збройні сили України;

Коаліція охочих;

внесок США.

Як стверджує Рютте, по-перше, Збройні сили України мають залишатися у чудовому стані.

– Звичайно, вони виконують неймовірну роботу в цій війні. Але вони повинні бути здатними захистити країну після війни або тривалого припинення вогню, – переконаний він.

По-друге, Коаліція охочих, очолювана Францією і Великою Британією, а також за участю Німеччини та інших країн, має надати все необхідне для України, щоб гарантувати неможливість повторення дій Росії, сказав Рютте.

Третій рівень передбачає внесок Сполучених Штатів Америки. Генеральний секретар НАТО пригадав заяву президента США Дональда Трампа про те, що він хоче брати участь в урегулюванні війни, яка прозвучала у серпні.

Як пояснив Рютте, зараз триває робота працюємо над тим, щоб об’єднати ці три елементи – ЗСУ, Коаліцію охочих і внесок США. На його думку, Путін має дуже чітко зрозуміти, що він ніколи більше не повинен торкатися України.

Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно інша країна повинна направляти війська в Україну, якщо Росія знову нападе після припинення вогню, Рютте заявив, що зараз всі деталі не обговорюються публічно.

Але генеральний секретар НАТО сказав, що декілька європейських країн заявили про свою готовність надати війська, якщо це буде потрібно.

– Наразі ведеться робота з визначення точної структури Коаліції охочих. Як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, в повітрі? Всі ці елементи зараз опрацьовуються, – резюмував Рютте.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.