Генштаб ВСУ подтвердил поражение порта Темрюк и аэродрома Майкоп в России
- В порту Темрюк после удара загорелись два резервуара с нефтепродуктами, площадь пожара — около 2000 кв. м.
- Порт в Темрюкском заливе задействован в логистическом обеспечении вооруженных сил России.
- Также поражен военный аэродром в районе Майкопа — предварительно, цель поражена, возник пожар.
- Дроны Сил обороны атаковали ремонтную часть ВС РФ на оккупированной Донецкой области и уничтожили РЛС и станции связи на аэродроме Бельбек в Крыму.
В ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по инфраструктуре морского порта Темрюк в Краснодарском крае и по вражескому аэродрому в районе города Майкоп.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
Атака на Россию 25 декабря
В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами в морском порту Темрюк. Горит около 2000 кв. м портового комплекса.
Морской порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Через портовый комплекс проходят различные грузы, в частности сжиженный углеводородный газ.
Порт привлечен к обеспечению вооруженных сил России.
Также Силы обороны нанесли удар по военному аэродрому в районе города Майкоп, что в Адыгее.
Предварительно, цель поражена, там возник пожар.
Удары по вражеским целям на ТОТ
Также ночью подразделения ударных БПЛА поразили ремонтную часть из состава 143 мотострелкового полка ВС РФ в районе населенного пункта Труженка, что на оккупированной территории Донецкой области. Результаты атаки уточняются.
Кроме того, в результате предыдущих ударов по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму украинские дроны успешно уничтожили радиолокационную станцию 96K6, станцию связи Р-419 и повредили РЛС 55Ж6Т.