В ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по инфраструктуре морского порта Темрюк в Краснодарском крае и по вражескому аэродрому в районе города Майкоп.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

Атака на Россию 25 декабря

В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами в морском порту Темрюк. Горит около 2000 кв. м портового комплекса.

Морской порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Через портовый комплекс проходят различные грузы, в частности сжиженный углеводородный газ.

Порт привлечен к обеспечению вооруженных сил России.

Также Силы обороны нанесли удар по военному аэродрому в районе города Майкоп, что в Адыгее.

Предварительно, цель поражена, там возник пожар.

Удары по вражеским целям на ТОТ

Также ночью подразделения ударных БПЛА поразили ремонтную часть из состава 143 мотострелкового полка ВС РФ в районе населенного пункта Труженка, что на оккупированной территории Донецкой области. Результаты атаки уточняются.

Кроме того, в результате предыдущих ударов по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму украинские дроны успешно уничтожили радиолокационную станцию 96K6, станцию связи Р-419 и повредили РЛС 55Ж6Т.

