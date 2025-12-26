Новый год уже совсем близко, и для многих украинцев это время семейных встреч, праздничных вечеров с друзьями и коллегами. Впрочем, в этом году на настроение влияет не только меню и планы на праздничную ночь, но и наличие электроэнергии. Ведь мало кто мечтает встречать Новый год без света.

Поэтому мы выясняли, будет ли свет в Киеве на Новый год и что об этом говорят эксперты.

Отменят ли отключение света в Киеве на Новый год

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии для Фактов ICTV отметил, что, несмотря на регулярные удары по энергетической системе, все же существует вероятность, что жители Киева в новогоднюю ночь будут со светом. В то же время он подчеркнул, что стопроцентных гарантий в этой ситуации дать невозможно.

Сейчас смотрят

— При условии экономного потребления электроэнергии, если киевляне не будут включать все электроприборы одновременно, вероятность встретить Новый год не в темноте, а со светом остается достаточно высокой, — подчеркнул Рябцев.

По его словам, в настоящее время наблюдается некоторое улучшение в работе энергосистемы, поскольку удалось восстановить одну из линий электроснабжения. Эксперт из соображений безопасности не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь, однако отметил, что благодаря ремонтным работам объемы генерации электроэнергии несколько выросли.

А вот бывший министр энергетики Украины Юрий Продан считает, что заявленный властью “найденный” гигаватт электроэнергии не является стабильным решением проблемы. Он объясняет, что со снижением температуры потребности резко возрастают. Об этом он рассказал в интервью для Телеграфа.

Уже при морозах около -10 градусов этот гигаватт фактически “исчезает”, ведь системе нужна мощность, сопоставимая с работой целого атомного энергоблока. Даже без обстрелов энергосистема сейчас работает с дефицитом и не имеет резервов для компенсации холодов.

Продан отмечает, что дополнительная мощность теоретически может сократить продолжительность отключений, но ключевая проблема — передача электроэнергии между регионами. Не везде есть возможность доставить этот ресурс через поврежденные подстанции и сети.

Самая сложная ситуация остается на Востоке и Юге страны, тогда как западные регионы обеспечены лучше благодаря имеющимся мощностям. Поэтому главный вопрос — где именно и как этот гигаватт будет использован.

Будут ли отключать свет в Киеве 31 декабря

Комментируя задержку с подачей электроэнергии населению, Продан подчеркнул, что предсказать работу энергосистемы на конкретные даты почти невозможно. На праздники могут ограничивать промышленность, чтобы уменьшить отключения для людей, но остается много неизвестных.

Ведь возможны новые обстрелы, аварии из-за износа оборудования, потери генерации или передачи. Зимой система работает в неестественно напряженном режиме, а частые включения и выключения ускоряют износ оборудования.

По его словам, полную и актуальную картину имеет только НЭК Укрэнерго, которая в любой момент может вводить ограничения.

Даже работа всех атомных блоков не решает проблему, поскольку не хватает маневренных мощностей, а солнечные электростанции зимой дают минимум электроэнергии. В мирное время система имела резерв, чтобы быстро компенсировать потерю 1 ГВт, но сейчас такого запаса нет, наоборот, существует постоянный дефицит.

Продан также отмечает, что тепловая и гидроэнергетика серьезно пострадали, ведь электростанции подверглись ударам и работают после ремонтов, а не как новые объекты. Энергетики делают максимум возможного в пределах имеющихся ресурсов, и система держится только благодаря заложенному запасу прочности.

Говоря о том, будут ли отключать свет в Киеве 31 декабря, эксперт советует не рассчитывать на круглосуточное электроснабжение. Ситуация меняется постоянно и требует ежечасных решений, подобно обстановке на фронте.

В то же время Продан не считает себя пессимистом и убежден, что энергосистема выстоит, но решающим фактором останется эффективность противовоздушной обороны и интенсивность атак.

Итак, будут ли отключать свет 31 декабря в Киеве, точно сообщит накануне праздников ДТЭК. Пока это только прогнозы, ведь ситуация в энергетике меняется ежедневно.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.