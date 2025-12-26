По состоянию на утро 26 декабря ситуация с электроснабжением в Украине постепенно улучшается, несмотря на ежедневные атаки РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Ситуация в энергосистеме Украины после Рождества

Зайченко отметил, что российские войска не прекращают удары по энергетическим объектам, используя дроны, артиллерию и другие средства поражения.

Сейчас смотрят

— Россияне ежедневно запускают дроны и наносят удары по энергетике. По состоянию на сегодняшнее утро ситуация улучшается, — подчеркнул он.

По его словам, ремонтные бригады приступают к работам сразу после того, как это позволяет ситуация с безопасностью, а результаты восстановления потребители видят в режиме реального времени.

Глава Укрэнерго обратил внимание, что на Рождество графики отключений были смягчены, а в отдельных регионах ограничения электроснабжения вообще не применялись.

Он подчеркнул, что это стало возможным не из-за перенаправления электроэнергии, а благодаря слаженной работе всех энергетиков.

— Это результат самоотверженной работы ремонтных бригад Укрэнерго, операторов систем распределения и специалистов, которые восстанавливают генерацию, — отметил Зайченко.

Напомним, что в рождественскую ночь российские войска атаковали энергообъекты Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей, в результате чего часть потребителей осталась без света.

Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах продолжаются круглосуточно.

Правительство также приняло решение об усилении контроля в области электроэнергетики, завершении конкурса на строительство новых генерирующих мощностей и пересмотре перечня объектов критической инфраструктуры на период военного положения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.