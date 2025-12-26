В Укрэнерго заявили об улучшении ситуации с электричеством после Рождества
По состоянию на утро 26 декабря ситуация с электроснабжением в Украине постепенно улучшается, несмотря на ежедневные атаки РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире телемарафона Єдині новини.
Ситуация в энергосистеме Украины после Рождества
Зайченко отметил, что российские войска не прекращают удары по энергетическим объектам, используя дроны, артиллерию и другие средства поражения.
— Россияне ежедневно запускают дроны и наносят удары по энергетике. По состоянию на сегодняшнее утро ситуация улучшается, — подчеркнул он.
По его словам, ремонтные бригады приступают к работам сразу после того, как это позволяет ситуация с безопасностью, а результаты восстановления потребители видят в режиме реального времени.
Глава Укрэнерго обратил внимание, что на Рождество графики отключений были смягчены, а в отдельных регионах ограничения электроснабжения вообще не применялись.
Он подчеркнул, что это стало возможным не из-за перенаправления электроэнергии, а благодаря слаженной работе всех энергетиков.
— Это результат самоотверженной работы ремонтных бригад Укрэнерго, операторов систем распределения и специалистов, которые восстанавливают генерацию, — отметил Зайченко.
Напомним, что в рождественскую ночь российские войска атаковали энергообъекты Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей, в результате чего часть потребителей осталась без света.
Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах продолжаются круглосуточно.
Правительство также приняло решение об усилении контроля в области электроэнергетики, завершении конкурса на строительство новых генерирующих мощностей и пересмотре перечня объектов критической инфраструктуры на период военного положения.