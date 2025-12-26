Новий рік уже зовсім близько, і для багатьох українців це час родинних зустрічей, святкових вечорів із друзями та колегами. Утім, цьогоріч на настрій впливає не лише меню й плани на святкову ніч, а й наявність електроенергії. Адже мало хто мріє зустрічати Новий рік без світла.

Тож ми з’ясовували, чи буде світло у Києві на Новий рік та що про це кажуть експерти.

Чи скасують відключення світла у Києві на Новий рік

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі для Фактів ICTV зазначив, що попри регулярні удари по енергетичній системі, все ж існує ймовірність, що жителі Києва в новорічну ніч будуть зі світлом. Водночас він наголосив, що стовідсоткових гарантій у цій ситуації дати неможливо.

– За умови ощадливого споживання електроенергії, якщо кияни не вмикатимуть усі електроприлади одночасно, ймовірність зустріти Новий рік не в темряві, а зі світлом залишається досить високою, – наголосив Рябцев.

За його словами, наразі є певне покращення в роботі енергосистеми, оскільки вдалося відновити одну з ліній електропостачання. Експерт з міркувань безпеки не став уточнювати, про які саме об’єкти йдеться, однак зазначив, що завдяки ремонтним роботам обсяги генерації електроенергії дещо зросли.

А от колишній міністр енергетики України Юрій Продан вважає, що заявлений владою “знайдений” гігават електроенергії не є стабільним рішенням проблеми. Він пояснює, що зі зниженням температури потреби різко зростають. Про це він розповів розповів в інтерв’ю для Телеграфу.

Уже за морозів близько -10 градусів цей гігават фактично “зникає”, адже системі потрібна потужність, співмірна з роботою цілого атомного енергоблоку. Навіть без обстрілів енергосистема зараз працює з дефіцитом і не має резервів для компенсації холодів.

Продан зазначає, що додаткова потужність теоретично може скоротити тривалість відключень, але ключова проблема – передача електроенергії між регіонами. Не всюди є можливість доставити цей ресурс через пошкоджені підстанції та мережі.

Найскладніша ситуація залишається на Сході та Півдні країни, тоді як західні регіони забезпечені краще завдяки наявним потужностям. Тому головне питання – де саме і як цей гігават буде використаний.

Чи відключатимуть світло у Києві 31 грудня

Коментуючи затримку з подачею електроенергії населенню, Продан наголосив, що передбачити роботу енергосистеми на конкретні дати майже неможливо. На свята можуть обмежувати промисловість, щоб зменшити відключення для людей, але залишається багато невідомих.

Адже можливі нові обстріли, аварії через зношеність обладнання, втрати генерації або передачі. Узимку система працює в неприродно напруженому режимі, а часті вмикання й вимикання прискорюють зношеність обладнання.

За його словами, повну й актуальну картину має лише НЕК Укренерго, яка в будь-який момент може запроваджувати обмеження.

Навіть робота всіх атомних блоків не вирішує проблему, оскільки бракує маневрових потужностей, а сонячні електростанції взимку дають мінімум електроенергії. У мирний час система мала резерв, щоб швидко компенсувати втрату 1 ГВт, але зараз такого запасу немає, навпаки, існує постійний дефіцит.

Продан також наголошує, що теплова й гідроенергетика серйозно постраждали, адже електростанції зазнали ударів і працюють після ремонтів, а не як нові об’єкти. Енергетики роблять максимум можливого в межах наявних ресурсів, і система тримається лише завдяки закладеному запасу міцності.

Говорячи про те, чи будуть вимикати світло у Києві 31 грудня, експерт радить не розраховувати на цілодобове електропостачання. Ситуація змінюється постійно й потребує щогодинних рішень, подібно до обстановки на фронті.

Водночас Продан не вважає себе песимістом і переконаний, що енергосистема вистоїть, але вирішальним фактором залишатиметься ефективність протиповітряної оборони та інтенсивність атак.

Отже, чи відключатимуть світло 31 грудня у Києві, точно повідомить напередодні свят ДТЕК. Наразі це лише прогнози, адже ситуація в енергетиці змінюється щодня.

