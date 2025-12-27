По итогам прошедших суток на фронте произошло 237 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 147 управляемых авиабомб. Также россияне привлекли для поражения 2 275 дронов-камикадзе и осуществили 2 382 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 27 декабря 2025 года

Потери врага в войне на 27 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек,
  • танков – 11 464 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.,
  • артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.,
  • РСЗО – 1 579 ед.,
  • средств ПВО – 1 264 ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.,
  • крылатых ракет – 4 107 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 71 612 (+158) ед.,
  • специальной техники – 4 029 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: 33 окремий штурмовий полк

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

