Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 27 декабря 2025 года – ситуация на фронте
По итогам прошедших суток на фронте произошло 237 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 147 управляемых авиабомб. Также россияне привлекли для поражения 2 275 дронов-камикадзе и осуществили 2 382 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 27 декабря 2025 года
Потери врага в войне на 27 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек,
- танков – 11 464 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.,
- артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.,
- РСЗО – 1 579 ед.,
- средств ПВО – 1 264 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.,
- крылатых ракет – 4 107 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 612 (+158) ед.,
- специальной техники – 4 029 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: 33 окремий штурмовий полк
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
