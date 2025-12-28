Анастасия Кожушко, редактор ленты
Карта боевых действий на 28 декабря 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 258 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, сбросив 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, захватчики осуществили 3130 обстрелов, в том числе 115 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3624 дрона-камикадзе.
Карта боевых действий в Украине на 28 декабря 2025 года
Ситуация в Украине на 28 декабря 2025
Потери врага в войне на 28 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек,
- танков – 11 464 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.,
- артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.,
- РСЗО – 1 579 ед.,
- средств ПВО – 1 264 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.,
- крылатых ракет – 4 107 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 612 (+158) ед.,
- специальной техники – 4 029 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
