Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 258 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, скинувши 174 керовані авіабомби.

Крім цього, загарбники здійснили 3130 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3624 дрони-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 28 грудня 2025

Ситуація в Україні на 28 грудня 2025

Втрати ворога у війні на 28 грудня 2025

особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб,

танків – 11 464 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од,

артилерійських систем – 35 542 (+33) од,

РСЗВ – 1 579 од,

засобів ППО – 1 264 од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од,

крилатих ракет – 4 107 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 71 612 (+158) од,

спеціальної техніки – 4 029 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 404-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.