Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.
Карта бойових дій на 28 грудня 2025 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 258 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, скинувши 174 керовані авіабомби.
Крім цього, загарбники здійснили 3130 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3624 дрони-камікадзе.
Карта бойових дій в Україні на 28 грудня 2025
Ситуація в Україні на 28 грудня 2025
Втрати ворога у війні на 28 грудня 2025
- особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб,
- танків – 11 464 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од,
- артилерійських систем – 35 542 (+33) од,
- РСЗВ – 1 579 од,
- засобів ППО – 1 264 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од,
- крилатих ракет – 4 107 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 612 (+158) од,
- спеціальної техніки – 4 029 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 404-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.