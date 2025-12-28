Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.
Потери врага на 28 декабря: ВСУ уничтожили 1200 окупантов и 15 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1200 российских окупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.
Потери врага на 28 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 204 510 (+1 200) человек,
- танков – 11 469 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 23 831 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 35 557 (+15) ед,
- РСЗО – 1 581 (+2) ед,
- средств ПВО – 1 264 ед,
- самолетов – 434 ед,
- вертолетов – 347 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 227 (+688) ед,
- крылатых ракет – 4 136 (+29) ед,
- кораблей / катеров – 28 ед,
- подлодок – 2 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн –71 778 (+166) ед,
- специальной техники – 4 029 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
