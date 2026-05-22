22 мая Кабинет министров принял решение об изменении правил бронирования в Украине для военнообязанных на предприятиях жизненно важной отрасли.

Об этом министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

Новые правила бронирования в Украине: что известно

По его словам, обновленный порог заработной платы для бронирования повысят почти до 26 тыс. грн.

— Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника заработная плата должна составлять не менее трёх минимальных заработных плат. Сейчас это 25 941 грн, то есть почти 26 тыс. грн. Но это изменение не касается прифронтовых территорий, для которых требование остается на текущем уровне — это 21 600, — сказал Алексей Соболев.

Работников, которые уже имеют отсрочку и работают по совместительству, будут засчитывать в квоту только один раз — по основному месту работы.

Эта норма вступит в силу примерно в середине июня (через 10 дней после вступления в силу постановления).

Ранее таких работников учитывали сразу на нескольких предприятиях, если они работали на полставки или четверть ставки.

Таким образом, некоторые компании фактически “удваивали” количество забронированных”.

Центральные и региональные органы власти в течение месяца должны пересмотреть и повторно утвердить собственные критерии, а также согласовать их с Минобороны и Минэкономики.

Соболев отметил, что в июне министерства будут обновлять свои подходы.

Также он добавил, что в июле-августе компаниям придется согласовывать статус критичности уже по новым правилам бронирования в Украине.

— Те компании, которые к концу лета не будут соответствовать критериям, лишатся статуса критически важных, — сказал Алексей Соболев.

