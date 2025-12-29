Посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный продолжает работать на своей должности.

Об этом заявила медиа-советник Валерия Залужного Оксана Тороп.

Залужный остается на посту посла

Ранее издание NV со ссылкой на источники написало, что бывший главнокомандующий Валерий Залужный в начале января 2026 года готовится покинуть дипломатический пост.

Отмечалось, что Залужный во время пребывания в Киеве говорил президенту Зеленскому о желании уйти в отставку с поста посла.

— Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера — до главы Офиса президента, но он на тот момент интереса не проявил, — отмечали источники.

В ответ на это Оксана Тороп подчеркнула, что Валерий Залужный продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании

— Как всегда, неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании, — сказала медиасоветник.

Что известно о Валерии Залужном

Источник : Суспільне

